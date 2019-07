Angélica Rivera: todo lo que ha vivido desde que dejó de ser Primera Dama

La vida de Angélica Rivera cambió drásticamente en el último año, no solo porque dejó de ser la Primera Dama de México, un papel que había ocupado por seis años llenos de altas y bajas, sino porque en los últimos meses ha tenido que retomar la vida que dejó al convertirse en la esposa del mandatario. Si bien su paso por Los Pinos fue polémico, una vez fuera de la residencia presidencial su vida no ha sido fácil, pues a pesar de ya no formar parte de la vida política del país, continúa estando en el centro de la atención pública.

Los colores de labiales que resaltarán la belleza de las morenas este verano Descubre los colores de verano que te ayudarán a resaltar tus labios para transformar tu look.

Angélica Rivera de Los Pinos al espectáculo

Después de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de México, se hicieron públicas fotografías del político en compañía de su actual pareja Tania Ruiz, entonces Angélica Rivera publicó en Instagram un comunicado en el que anunciaba su divorcio.

En ese momento Angélica anunció que se concentraría en dedicarse a su familia, pero poco después confesó que planeaba retomar su carrera como actriz en la televisión.

Angélica Rivera

Posteriormente la ex Primera Dama fue vista regresando al set de grabación acompañando a su hija Sofía Castro en su más reciente proyecto.

Desde entonces se le ha visto asistiendo a eventos sociales junto a sus amigos y conocidos.

Recientemente se dio a conocer la noticia del fallecimiento de su abuelo Mario Vargas Castelazo en donde se tomó un momento para hablar con la prensa y aseguró que está trabajando en su regreso a la vida laboral.

Hace unos días la actriz volvió a ser noticia debido a que se dio a conocer que había sufrido un accidente, por lo que su hija Sofía Castro aseguró a través de su cuenta de Instagram que se había tratado de un accidente casero y que su mamá se encontraba bien.

Te recomendamos en video: