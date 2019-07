5 señales que indican que sufres el síndrome de Jelena

Después de que se viralizara un hilo que contaba la historia de Selena Gomez y Justin Bieber pudimos descubrir que todos hemos padecido del síndrome de Jelena o conocemos a alguien que lo ha sufrido. Este fenómeno consiste en caer en una relación intermitente en la que el ciclo se repite una y otra vez, primero pasan por una etapa de enamoramiento en la que son inseparables, después comienzan los conflictos, ya sea por el egoísmo de uno, los celos de otro o las infidelidades, hasta que finalmente deciden que ya no pueden más y se separan, pero no por mucho tiempo, pues siempre existe un extraño magnetismo que los hace regresar a donde una vez fueron felices.

Las lecciones que nos dejó la historia de Selena Gomez y Justin Bieber

Has regresado con tu ex en más de dos ocaciones

Sabemos que todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad, pero si tu pareja ha cometido el mismo error en repetidas ocaciones a pesar de saber que esto pone en riesgo su relación, puede ser una señal de que en realidad no está tan interesado en mantener sus compromisos contigo.

Justificas sus errores

Parte de amar a alguien es poder verlo como realmente es, si te das cuenta de que te la pasa haciendo excusas para su comportamiento es momento de que abras los ojos y te preguntes cuál es la verdadera razón por la cual te aferras a una idea de él en lugar de aceptar que sus acciones son equivocadas.

Pones sus necesidades antes que las tuyas

Si ya han terminado su relación, pero cuando él te necesita corres a ayudarlo sufres del síndrome de Jelena. Si bien es normal que continúes sintiendo cariño y preocupándote por él, debes de recordar que lo más importante es tu salud mental y no tiene nada de malo decir que no y alejarse cuando algo te lastima.

Le crees cuando dice que ha cambiado

Si bien todos somos capaces de aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos, existe una táctica muy común que los abusadores emocionales usan para retener a sus víctimas y es recurrir a las emociones prometiendo cambiar o asegurando que han cambiado. Si esto ya te ha pasado y sabes que todo volverá a ser igual ¡huye!

Solo recuerdas lo bueno

Una de las razones por la cual las personas regresan con su ex, es por que una vez que ha pasado el tiempo solo son capaces de recordar las cosas buenas de la relación y las virtudes de su ex pareja, sin embargo es necesario recordar todo tal cual fue y no idealizar algo que realmente no sucedió.

