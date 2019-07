Así ha sido la evolución de Millie Bobby Brown desde la primera temporada de Stranger things

Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a su papel como Eleven en la exitosa serie de Netflix Stranger Things. Debido a que logró conseguir este papel cuando tenía solo 11 años de edad, sus fanáticos han podido ver su evolución temporada tras temporada.

Así ha crecido Millie Bobby Brown

Millie nació el 19 de febrero de 2004, aunque su familia es originaria del Reino Unido, ella nació en España y posteriormente se mudaron a Estados Unidos en donde comenzó su carrera como actriz.

En Norte América fue descubierta por un caza talentos que sugirió a sus padres que apoyaran su carrera como actriz, ya que poseía un talento nato.

En un inicio, Millie consiguió algunos papeles en series como Once Upon a Time in Wonderland, NCIS y Grace Anatomy, hasta que en 2016 fue elegida para el papel de Eleven en Stranger Things.

El éxito de la serie fue tal que catapultó a Millie al estrellato de la noche a la mañana, en 2018 la revista Time la incluyó en su lista de personas con más influencia convirtiéndose en la más joven.

Gracias a su talento, Millie ha logrado convertirse en la imagen de algunas de las marcas más reconocidas a nivel internacional, ha participado en videos musicales y ha sido nombrada embajadora de la UNICEF.

