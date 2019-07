Galilea Montijo revela que podría salir de "Hoy" muy pronto

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana por su carisma y su estilo. Y es que para algunas, no es sólo una de las personalidades más divertidas del matutino 'Hoy', sino que también se ha convertido en una especie de gurú de moda y belleza.

A pesar del éxito, Galilea aseguró que podría estar a punto de dejar el programa y aunque no tiene fecha exacta, no piensa quedarse. Esto fue lo que dijo en una entrevista, durante su participación en el desfile del Orgullo Gay, el fin de semana.

"Mira nosotros hemos permanecido porque así lo ha querido la empresa. De alguna manera somos pilare del programa y estamos fogueando a las nuevas generaciones. En otros países, los conductores llevan 25 años y hasta presentan a los nietos. A mí me gustaría irme pronto. No sé, soy Géminis, la monotonía me mata y mis jefes lo saben. Pero (irme) es una decisión de la empresa, no mía. Hoy me ha dado muchísimo y yo estoy muy agradecida pero los ciclos se tienen que cerrar y yo tengo ganas de hacer otras cosas.