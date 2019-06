Raquel Bigorra se defiende de las acusaciones de Daniel Bisogno

Después de que Paty Chapoy revelara durante una emisión del programa Ventaneando que la conductora Raquel Bigorra había sido quien vendió la información del divorcio de Daniel Bisogno a una revista de espectáculos, más famosos rompieron el silencio y denunciaron que ellos también habían sufrido traiciones por parte de la cubana, razón por la cual ella salió a defenderse.

A través de su cuenta de Twitter Raquel Bigorra respondió a las acusaciones de sus colegas diciendo que se sentía decepcionada y que no se quedaría callada ante los rumores.

"Qué tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar"