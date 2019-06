Los oscuros secretos de la familia de Will Smith que no imaginabas

Will Smith es probablemente el hombre más genial de la Tierra. Si has seguido su trayectoria en cine y televisión, sabrás que Will es capaz de hacer prácticamente cualquier tipo de personaje. Desde el cómico hasta el héroe en acción, dándole un sentido único a los personajes que interpreta. Basta con recordar la genialidad de "Will" en The Fresh Prince of Bel-Air.

Pero no sólo Will tiene al público fascinado sino que también Jada Pinkett Smith, su esposa desde hace más de 20 años. Ella es una exitosa actriz con papeles en Gotham, Hawthorne y Madagascar (voz) lo que la ha llevado a su crear propio patrimonio neto reportado de $ 20 millones de dólares. Además, tiene su propio show Red Table Talk, donde entrevista famosos (Jordyn Woods fue una de sus entrevistas más populares).

Esta poderosa pareja tiene dos hijos: Jaden y Willow quienes también se han ganado un séquito de fans. Jaden ha protagonizado múltiples películas como, After Earth, The Pursuit of Happyness y The Karate Kid (2010). Mientras tanto, Willow, se ha dedicado a la moda y la música siendo su sencillo "Whip My Hair"un éxito en las listas de popularidad.

A pesar de un inmenso éxito y talento, muchos rumores se han extendido sobre la familia durante años. Desde extrañas técnicas de crianza hasta supuestos engaños. Aquí te dejamos algunas de las cosas más extrañas que se dice de ellos.

Will Smith y Jada Pinkett Smith tienen un matrimonio presuntamente "abierto"

Will y Jada han estado casadosdesde 1997 pero durante mucho tiempo han sido blanco de rumores sobre tener un acuerdo de una relación abierta. Cuando Jada ha sido cuestionada sobre esta situación, no ha afirmado que así sea pero tampoco lo ha negado.

"La cosa es que tienes que confiar en con quién estás. Y al final del día, no estoy aquí para ser cuidadora de nadie", dijo Jada a Howard Stern en 2015."No soy su cuidadora, él es un hombre adulto y es en lo que confío. Confío en que el hombre que es Will es el hombre de integridad. Entonces, él tiene toda la libertad en el mundo. Mientras Will pueda mirarse en el espejo y estar bien, estoy bien ".

Se dice que la familia pertenece a la cienciología en secreto

Hay muchas celebridades que han confirmado que son cieciólogos como Tom Cruise. La Cieciología es una religión controvertida y misteriosa que pocos terminan de entender. De acuerdo con la activista anti-ciencióloga Leah Remini, Jada "ha estado en la Cienciología mucho tiempo", pero siempre lo niega. Jada respondió a las declaraciones publicadas en la revista InTouch, a través de Facebook, diciendo:

“He orado en mezquitas de todo el mundo … pero no soy musulmana; He leído el Bhagavad Gita … pero no soy un hindú; He cantado y meditado en algunos de los templos más magníficos de la tierra … pero no soy budista; y he estudiado Dianética, y aprecio los méritos de Study Tech … pero no soy un ciencióloga".

Rumores de engaño

Will y Jada han admitido tener problemas pasados en su matrimonio, entre los que están incluidos la infidelidad. La última vez que salieron a flote los rumores fue cuando Will se encontraba filmado Suicide Squad junto a Margot Robbie. De acuerdo con el medio The Star, los dos actores se encerraron en una cabina de fotos para tomarse algunas fotos picantes y así otra serie de rumores sobre la cercanía que tenían durante el tiempo que fueron compañeros.

"He tomado mucha asesoría matrimonial", dijo Smith a The Sun en 2016. "Lo que sucede en un matrimonio una vez que se hace la consejería, la verdad sale a la luz. Y te sientas frente a tu esposa y has dicho toda tu verdad y ella ha dicho toda su verdad. Se miran entre sí y no pueden imaginar que puedan volver a amarse ahora que la verdad está fuera ".

Wll y Jada no creían en disciplinar a sus hijos

Will y Jada han sufrido muchos ataques a lo largo de los años por la forma en la que criaron a sus dos hijos pues los conseideran demasiado extraños, ególatras y rebeldes.

"No castigamos", confesó Will a E Online en 2013. "La forma en que tratamos a nuestros hijos es que son responsables de sus vidas. Nuestro concepto es, haberles dado el mayor control posible sobre sus vidas; los castigos tienen una cualidad demasiado negativa. Pueden hacer lo que quieran siempre que puedan explicarme por qué fue lo correcto para su vida".

Trey, primer hijo de Will se sintió "traicionado y abandonado" por él

Debido a que Trey está alejado de los medios de comunicación, no se sabe mucho de su vida privada. Sin embargo, es sabido que Trey fue el producto de un fallido matrimonio de su padre con Sheree Zampino. En mayo de 2018, Jada admitió que ella comenzó a salir con Will antes de que se finalizara su divorcio de Sheree. Will reveló que Trey estuvieron peleados por años tras ek divorcio de su madre: "Se sintió traicionado y abandonado. ¡Es una bendición salvaje recuperar y restaurar una relación amorosa con mi hijo hermoso!", reveló el actor en una publicación de Instagram.

A los 13 años, Willow tuvo una relación extraña con un hombre mayor

En 2014 la hija menor de los Smith fue blanco de críticas luego de que se publicara una foto de ella con un actor sin camisa de 20 años, llamado Moises Arias. La imagen muestra a la adolescente descansando en el borde de una cama, mientras que la ex estrella de Hannah Montana posaba sin camisa y cubriendo su mitad inferior con sábanas.

La foto provocó una investigación de los servicios de protección infantil pues Willow era menor de edad. Sin embargo, la investigación se detuvo. El sitio Radar Online reveló que no había evidencia de que Willow hubiese estado en peligro con Moises, o que alguna vez haya sido "víctima de abuso físico o emocional". La fuente agregó que encontraron a Willow ser "una joven muy bien ajustada, inteligente y articulada".

Will Smith es un genio resolviendo cubos de Rubik

En The Pursuit of Happyness, Will interpreta a Chris Gardner, un hombre que pasó de ser una persona sin hogar a un exitoso empresario y empresario. Una escena clave muestra al personaje resolviendo un cubo de Rubik "imposible", frente a un empleador. Para darle realismo a la escena, el actor realmente aprendió a resolver dichos rompecabezas.

"Después de una hora y media, [la gente típicamente] puede resolver el Cubo de Rubik con una hoja de instrucciones. Will Smith pudo resolver el Cubo de Rubik por su cuenta, sin nada. No solo aprendiendo el proceso, sino memorizándolo " dijo Tyson Mao, un asesor de la película al Chicago Tribune en 2007. Smith puso sus habilidades a prueba, resolviendo un cubo de Rubik en vivo en 2006.

