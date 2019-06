Revelan un posible regreso de My Chemical Romance y nuestra yo adolescente está emocionada

Este año ha estado cargado de nostalgia para quienes vivimos nuestra adolescencia en los 2000, primero con el regreso de los Jonas Brothers y ahora con la posible reunión de My Chemical Romance, y es que a pesar de que esta banda emo ya lleva separada más de cinco años, parece que al fin han escuchado las súplicas de sus fans y han decidido regresar a tomar su lugar como una de las bandas de rock más populares.

Todo comenzó cuando Joe Jonas reveló durante una entrevista con Kiss FM que tenía un pequeño "chisme" sobre la banda:

"Aparentemente My Chemical Romance ha estado ensayando a lado de nosotros en Nueva York recientemente… creí que estaban separados, así que ese es el chisme."

Este año el segundo álbum de la banda titulado ‘Three Cheers for Sweet Revenge’ cumplirá 15 años, así que es posible que la banda planee sorprender a sus seguidores con una reunión para conmemorarlo.

Por otra parte, el líder de la banda Gerard Way ha dicho en entrevistas que no descarta una reunión de la banda pero dudaba que eso fuera a pasar, ya que actualmente cada uno se encuentra concentrado en sus proyectos individuales, él por ejemplo se encuentra desarrollando la nueva temporada de su serie de Netflix "The Umbrella Academy".

Aunque aun no sabemos si MCR se reunirá pronto, lo cierto es que podemos divertirnos recordando los momentos en que coreábamos sus canciones de memoria junto a nuestros amigos.

