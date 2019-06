Fotos de Keanu Reeves joven que te harán creer en el amor a primera vista

Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Líbano, hijo de un geólogo con ascendencia hawaiana y china y una madre inglesa, creció en Toronto, Canadá tras el divorcio de sus padres cuando tenía solo tres años.

Los peinados para cara redonda que definen tu rostro Descubre cuáles son los estilos para tu cabello que te ayudan a definir tu rostro y resaltar tus facciones.

Durante su niñez Reeves se mudaba constantemente, tuvo varios padrastros y dos medias hermanas. Cuando tenía solo 17 años abandonó la escuela para dedicarse a la actuación.

Keanu Reeves

Su primer salto a la fama con la comedia Bill & Ted, posteriormente participó en películas como The Matrix, Speed, The Day the Earth Stood Still, Constantine y Something's Gotta Give pasando de comedias románticas a cintas de acción.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las celebridades más amadas del público debido a su humildad, incluso rechazó en varias ocasiones la oportunidad de ganar millones de dólares en sus películas para que la producción pudiera contratar a actores como Al Pacino en "El abogado del diablo".

Keanu Reeves

A pesar de su éxito, su vida ha estado marcada por la pérdida y la tristeza, ya que en 1993 sufrió el fallecimiento de su mejor amigo, el actor River Phoenix a causa de una sobredosis de drogas.

Keanu Reeves

Tiempo después, su ex novia con quien había planeado tener una hija murió en un accidente automovilístico.

Te recomendamos en video: