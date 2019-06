Jason Momoa dedicó un contundente mensaje a los pescadores que mutilaron a un tiburón por diversión

Después de que un video de dos pescadores en Islandia que mutilaban la cola de un tiburón por diversión se hiciera viral, el actor Jason Momoa famoso por su papel como Aquaman les dedicó un contundente mensaje reprobando las acciones en contra de los animales.

En el video ambos pescadores atrapan a un tiburón y cortan su cola para después liberarlo mientras se burlan de cómo nada con dificultad, al ver el video, Momoa escribió a través de sus redes sociales:

"Nunca en mi vida he visto algo tan cruel… Su risa me hace furioso, nunca en mi vida he tenido tantas ganas de hacerle daño a otro ser humano cómo cuando los escuché reírse y cómo se burlaban… Tendrán lo mismo que le hicieron a ese tiburón."