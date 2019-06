Las exigencias de Shiloh Jolie Pitt a su padre Brad por su cumpleaños

Shiloh Jolie Pitt ya es toda una adolescente y comienza a vivir una nueva etapa en su vida. Cumplió 13 años el pasado 27 de mayo y desde ya su cuerpo comenzará a cambiar más notoriamente, sobre todo con el tratamiento de cambio de género que está recibiendo porque aunque nació siendo niña, se siente niño.

Brad Pitt no pudo compartir con su hija durante su cumpleaños porque se encontraba en Francia, presentando en el Festival de Cannes su más reciente película Once Upon a Time in Hollywood dirigida por Quentin Tarantino.

Ahora, cuando se reencuentren, padre e hija tendrán una celebración aparte, además de la que tuvo lugar con su madre Angelina Jolie.

Shiloh Jolie Pitt y Brad juntos para celebrar su cumpleaños

La jovencita es de gustos simples y tranquilos, por lo que así será la celebración con su padre.

“Brad tiene más tiempo de calidad con sus hijos y no busca estropearlos con cosas materiales, pero por supuesto que Shiloh recibirá regalos por su cumpleaños. Todavía está interesada en el skate, así que todo lo relacionado con el skate siempre está en su lista”, dijo una fuente cercana a Brad a HollywoodLife.com.

La estrella de cine tiene un parque de patinetas completo construido en el patio de su casa en Los Feliz porque a sus hijos les encanta la actividad.

“A ella también le encantan las guitarras, eso es algo que ella y Brad han compartido. Y ahora también le interesan las computadoras y la tecnología, le encantan los gadgets y los juegos de computadora”, continúa la persona allegada.

La persona allegada añadió que Shiloh anhela como nunca pasar tiempo de calidad con su papá.

“Ella está loca por su padre, por lo que pasar tiempo con él está en lo más alto de su lista de deseos. Ella no es una niña exigente en absoluto. Lo único que pide es una fiesta de cumpleaños de bajo perfil en la casa de Brad en Los Feliz con pastel y juegos”, agregó la fuente.

Te recomendamos en video: