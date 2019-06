Aislinn Derbez confiesa lo difícil que ha sido su vida en los últimos meses

Aislinn Derbez se ha convertido en una de las famosas mexicanas del momento. No sólo porque es parte de la “dinastía Derbez” sino por el estandarte que ha levantado en pro de la maternidad y las mujeres.

Si algo ha caracterizado a esta actriz, ha sido la cercanía que mantiene con su público, compartiendo los momentos más felices que vive al lado de su esposo Mauricio Ochmann y su pequeña Kai así como sus proyectos profesionales.

Sin embargo, lo que se ha ganado el corazón de todos es su sinceridad.

Y es que muchos creen que los famosos llevan vidas perfectas, rodeados de lujos y sin estrés pero Ais, acaba de hacer una confesión que nadie esperaba y con la que muchos se identificaron al instante:

“Mis últimos meses han sido rudos”

La actriz compartió una fotografía en la que aparece con su hija y su esposo siendo felices en sus últimas vacaciones. Contrario a lo que muchos creen, la vida de Aislinn no siempre es tan feliz como se ve en esa imagen, pues como la de todos, está llena de estrés, dudas y retos que la ponen a prueba todos los días.

“Qué fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta… Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no… Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad 🙊) de estas redes sociales”

La hija del comediante Eugenio Derbez siempre ha tratado de mantener una imagen positiva en sus redes sociales, llevando una vida saludable, familiar y libre de escándalos. Sin embargo, en los últimos meses la actriz no la ha pasado muy bien por lo que compartir su sentir con sus seguidores, fue la mejor forma de desahogarse y llenarse de ánimos.

Mis últimos meses han sido rudos, de trabajo en exceso, de mudanzas, de exigirme a hacer y resolver más de lo que puedo, de pésimo humor, desequilibrio, cero tolerancia, sin poder estar presente, culpabilidad por todo lo anterior, etc. No es la primera vez que me pasa y desde que soy mamá me pasa mucho más seguido que antes

“[…] Yo creía que entre más grande (de edad) y más resuelta estuviera mi vida todo sería más fácil, y es todo lo contrario… Así que una vez más vuelvo a regresar a mi misma, a darme mis espacios, a ser más agradecida con lo que sí tengo, a ir a mis terapias, a ser disciplinada con lo que me hace sentir bien. Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que "algún día" podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero "ese día" jamás llega… Porqué no mejor pensar que "ese día" ya es hoy?", dice parte de su mensaje.

Por supuesto la imagen se llenó de mensajes de amor por parte de sus seguidores y amigos famosos, quienes aplaudieron su honestidad y valentía. Además, muchas mamás se identificaron con ella al confesar que la maternidad no es nada sencilla como muchos creen.

En varias ocasiones, la actriz ha hablado sobre cómo alimentar el autoestima y crear una imagen positiva del cuerpo. También ha dejado claro que Mauricio y Kai han sido piezas fundamentales en su vida.

