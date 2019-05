Al igual que Fernanda Castillo, estos fueron los cambios que hizo Vadhir Derbez para ‘Dulce Familia’

View this post on Instagram

🇲🇽Gracias a todos por hacerme ver que el sacrificio para crear a Beto valio la pena y que siguen haciendo de @dulcefamiliamx un Éxito e cines! Los Amo! (Ah y el total de kgs subidos son 16 😩) . 🇺🇸Thanks to everyone who made this sacrifice to portray Beto worth it! Keep making of Dulce Familia a great success and enjoy it in Theaters!! Love you all !