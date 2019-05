Él es Colin Jost, hombre que se robó el corazón de Scarlett Johansson

Durante el fin de semana pasado, la actriz Scarlett Johansson anunció su compromiso con su novio de dos años el actor Colin Jost. Este será el tercer matrimonio de la famosa quien estuvo casada con Ryan Reynolds por dos años y posteriormente se divorció de su segundo esposo Romain Dauriac con quien comparte una hija en 2017.

Cortes de cabello al hombro para conquistar el verano Estos son los estilos de cabello mediano que reinarán durante el verano y que te ayudarán a combatir el calor.

Scarlett Johansson y Colin Jost se comprometen

Colin Jost es un actor y guionista americano de 36 años que tras egresar de la Universidad de Harvard desarrolló su carrera en televisión en torno a la comedia participando en programas como el afamado show Saturday Night Live (SNL) y escribiendo para medios como The New York Times Magazine, The Huffington Post, The New Yorker entre otros.

Scarlett Johansson y Colin Jost

Colin Jost y Scarlett Johansson se conocieron cuando la actriz fue invitada a conducir SNL en 2017 y a finales de ese mismo año hicieron pública su relación al asistir juntos a la gala de del museo de Historia Natural de Manhattan, amigos de la pareja han comentado que son tal para cual pues comparten el mismo sentido del humor.

Scarlett Johansson y Colin Jost

Te recomendamos en video: