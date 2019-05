Enamorarse del mismo hombre, la historia que se repite en la dinastía Pinal

Hace unos meses la historia de Silvia Pinal fue relatada a través de una serie en la que no solo vimos sus momentos de éxito, también conocimos las sombras en la vida de la actriz.

Uno de los capítulos que causó más polémica fue el vivido con su hija Sylvia Pasquel y Fernando Frade, quien antes de ser parece de la 'diva del cine', había mantenido una relación con la Pasquel.

"Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, reveló Pinal en su libro autobiográfico Esta soy yo: Silvia Pinal.

Años después, Sylvia Pasquel dio su propia versión y reveló que ella y Fernando se conocían desde antes de que este apareciera en la vida de su mamá y que incluso tenían una relación amorosa. “Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre."

La historia parece repetirse

Gustavo Adolfo Infante, a través de su programa De Primera Mano, especuló sobre la relación sentimental que Alejandra Guzmán podría mantener con el ex novio de su hija. Según el periodista, Christian Estrada, ex pareja de Frida Sofia, fue captado a su salida del aeropuerto subiendo a un automóvil que era conducido por le chofer de Alejandra.

A través de redes sociales se han viralizado algunos videos en los que se ve a la cantante con el joven, por lo que la historia podrían repetirse. Según Gustavo Adolfo, esa sería una de las principales razones por las que Frida y Alejandra están atravesando una dura crisis familiar.

