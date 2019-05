Esta es la razón por la cual Rihanna no asistió al MET Gala 2019

La celebración de este año del MET Gala logró un despliegue de creatividad por parte de los asistentes que interpretaron la temática Camp, sin embargo muchos de los espectadores lloraron la ausencia de Rihanna quien en años anteriores ha usado algunas de las piezas más icónicas, como la del año pasado que fue una referencia al atuendo papal.

Formas de llevar el cabello color caramelo que realzan los tonos de la piel morena El cabello color caramelo es el tono ideal para resaltar la calidez de la piel morena, crear movimiento y dimensión manteniendo un aspecto natural.

La ausencia de Rihanna en el MET Gala

Desafortunadamente la cantante no pudo estar presente en la apertura de la exposición Camp: Notes on fashion en Nueva York, debido a que su marca de belleza Fenty Beauty está por ser lanzada en el Reino Unido.

Rihanna MET Gala - Cortesía

Aunque no estuvo presente, Rihanna demostró que su amor por la moda no tiene límites y estuvo al pendiente de la transmisión de la gala, incluso compartió una fotografía de Anna Wintour con la frase: "Mejor vestida" a través de su cuenta de Instagram y bromeó cuando algunos de sus seguidores dijeron que no había ido por que estaba en su casa jugando con su maquillaje.

Rihanna MET Gala

Te recomendamos en video: