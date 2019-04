Hija de concursante de 'La Academia' hace audición para 'La Voz'

View this post on Instagram

Recuerdo que cuando te escuché tenias 3 años y pensé … bueno! ni para donde se voltee, mi hija es una cantante echa y derecha… dejé que tomaras tu tiempo para que decidieras cual sería tu camino en la vida aunque yo lo tuviera tan claro. Estoy muy orgullosa de esa decisión por que a la música nadie la puede ocultar y más cuando viene corriendo a full por nuestro torrente. Hoy eres una grande luchando por convertirse en alguien aún mejor. Se que llegarás muy lejos no solo en este nuevo proyecto sino en tu vida. Creo en ti y eso nunca dejará de ser. Felicidades mi amor lo hiciste de maravilla te aplaudo tu arte y el valor de buscar ponerte en un lugar siempre mejor. Mi #Cocheché @majoalcocermusic tan hermosa … te amo, gracias @yahirmusic por formar parte de mi vida, de mi carrera y de mis mejores anécdotas con #majo te amo a mares jamás olvidare las palabras que le dijiste “como si fueras mi hija” , gracias @ricardomontaner , @lupilloriveraofficial por dejarse ver lo que sienten cuando alguien les toca el alma y @belindapop hermosa gracias por tu belleza en todos los sentidos y por tu gran equipo. #equipobelinda #ganandocomosiempre vamos!!!! #proudmommy #daughter #singer