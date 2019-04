Rechazan a Salma Hayek para dar vida a María Félix

Salma Hayek es una de las actrices más reconocidas a nivel internacional y a pesar de que en los últimos años ha concentrado su carrera en las producciones extranjeras, en los últimos meses se había hablado de la posibilidad de que regresara a las pantallas mexicanas interpretando el papel de María Félix.

A pesar de la emoción que habían expresado sus fans en redes sociales por verla como La Doña, la productora del proyecto, Carmen Armendáriz desmintió los rumores en una entrevista con M2, argumentando que el papel requería a alguien más joven.

“Ella es una excelente actriz y productora, pero ya está grande, necesito a alguien que me dé desde los veinte hasta los sesenta, setenta, Salma no me los da ya”