Tania Ruiz arremete en contra de los haters de Enrique Peña Nieto

A pesar de que Peña Nieto y Tania Ruiz no han hablado públicamente sobre su relación, la modelo dejó ver que no está dispuesta a dejar que los rumores la afecten y salió en defensa del ex mandatario ante las críticas de usuarios de la red.

La modelo compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en traje de baño y a pesar de que muchos de sus seguidores alabaron su belleza, otros cuestionaron su relación con el ex presidente.

Peña Nieto y su nueva novia

Cuando criticaron el supuesto hecho de que ambos hubieran pagado una cuenta de más de 12 mil dólares durante una cena en Miami, Tania respondió diciendo que se trataban de rumores y aseguró que Peña era una gran persona.

"Si conocieran la gran persona que es se sorprenderían … ¡Qué buena es la gente para estar diciendo cosas que ni saben!"

Esto surge después de que el periodista Enrique Acevedo diera la noticia de la ostentosa cantidad que habría pagado la pareja por cenar en un lujoso restaurante.

