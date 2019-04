Lo que no sabías de Jaden Smith, el polémico hijo de Will Smith

El misterio de Jaden Smith

El joven hijo de Will Smith ha causado mucha polémica. Sobretodo después de su participación en Coachella, en donde llamó mucho la atención por su polémico look. Muchos comenzaron a criticarlo por lo descuidado que luce, mientras que otros aplaudieron su originalidad.

Jaden ha demostrado no tener una sexualidad binaria, ni un estilo común. Pero, al contrario de lo que muchos creen, ha alcanzado un gran éxito por sí solo.

Curiosidades del joven Smith

1.- Su nombre completo es Jaden Christopher Syre Smith, tiene 20 años y cumple el 8 de julio.

2.- Sus padres son , Will Smith y Jada Pinkett Smith. Tiene una hermana dos años menor que él llamada Willow, y un medio hermano mayor llamado Trey Smith.

3.- Es un actor, y cantante de rap que ha tenido presencia en pantalla desde muy temprana edad.

4- La primera película en la que actuó con su padre "En Busca de la Felicidad", recaudó más de 300 millones de dólares, aunque el presupuesto inicial era de 55 millones.

5.- Fue protagonista del remake de 'Karate Kid', junto a Jackie Chan. También recaudaron 350 millones de dólares, con un presupuesto inicial de 40 millones.

6.- After Earth, también protagonizada junto a su padre Will, fue la última película en la que tuvo participación.

7.- Jaden Smith tiene dos estrenos pendientes todavía: 'Life in a Year' junto a Cara Delevingne y 'Skate Kitchen'.

8.– Ha tenido apariciones en televisión en series como: 'All of Us', 'Las aventuras de Zack y Cody' o 'Nashville'.

9.- También ha sido buscado por Netflix en: 'The Get Down'. Participó en 11 episodios.

10.- A pesar de las críticas, Jaden Smith ha recibido premios como: Teen Choice Award, el MTV Movie Award o un BET Award.

11.- Cantó junto a Justin Bieber 'Never Say Never'. Fue certificado o 5 veces platino en Estados Unidos, y ambos crearon una buena amistad desde ese momento.

12.- Jaden ya no vive con sus padres. Se independizó u ahora vive en una casa valorada en 4 millones de dólares en Los Ángeles, junto a tres compañeros de piso.

13.- Tuvo una novia llamada Sarah Snyder, una guapa modelo con la que duró bastante tiempo.

14.- Es uno de los principales activistas, junto a su padre, del cambio climático.

15.- Confesó en un concierto su amor por el rapero 'Tyler the Creator'. Nunca se supo su era verdad, o fue parte de una broma.

