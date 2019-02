“Anti-social” es la película de Meghan Markle que será relanzada en EE UU

Aunque no lo quiera, el rol de Meghan Markle como actriz volverá a la palestra con esta decisión. Meghan Markle volverá al cine inesperadamente.

Antes de su vida, la propia Meghan aseguró que estaba muy contenta con los papeles que había interpretado.

Uno de ellos, en la película “Anti-social”, estrenada en el 2017, será nuevamente reeditada y lanzada este año en Estados Unidos.

No se sabe si ella estará contenta, o si la Monarquía tendrá alguna objeción, pero lo cierto que fuera de Inglaterra, estas cosas pueden ocurrir.

En noviembre de 2016 comenzó a rodar una película británica, dirigida por Reg Traviss. “Anti-social” ya pasó por taquilla, un poco por debajo de la mesa, pero había el boom que hay ahora sobre Meghan.

La misma situación de repite con la película “The Boys and Girls Guide to Getting Down”, donde también estuvo ella con un papel secundario.

Al parecer, quieren hacer un buen trabajo de meradeo con Meghan. Comenzará una etapa como madre en la realeza británica.

Los derechos de esta segunda película fueron adquiridos por Artist Rights Distribution. Buscan llevarla de nuevo a la pantalla en algún momento de este año.

¿Qué pensará Isabel II? No lo sabemos, pero como el protocolo es tan estricto, seguro habrá noticias y posiciones sobre estas movidas publicitarias.

