“Soy muy torpe. Lo siento”: Andy Benavides se disculpa tras mostrarse en toples

Un error lo comete cualquiera, pero algunos lo pagan muy caro. Andy Benavides apareció en toples en Instagram.

Las historias de Instagram son peligrosas si no se usan con cuidado, sino que lo dígala mexicana Andy Benavides, quien se mostró desnuda por error en la red social.

“Neta, estoy impactada con su amor, su apoyo y sus mensajes. Estoy traumada”, dijo Benavides a través de su cuenta en Instagram, horas después del incidente.

Muchos lo achacan a que se trató de algo planificado, pero parece haber sido un error fatal de la propia Benavides que ha dejado una huella en sus seguidores.

Sus seguidores parecen haber comprendido que fue algo accidental y que no volvería a repetirse. La mexicana siguió publicando luego de ese accidente con el paño que la cubría.

Intentó mostrar una de sus facetas más íntimas a sus seguidores pero resultó fatal. Aseguró que su esposo estaba preocupado por los comentarios del público masculino, pero no hubo reacciones de importancia.

“En mi torpes me agacho, me levanto y según yo me tapo; y se fue la historia, Instagram no me dejó borrarlas hasta que se publicara”, reaccionó.