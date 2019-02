Ahora que la vinculan con Zac Efron, repasemos los romances que ha tenido Selena Gómez

Recientemente comenzaron a seguirse en la red social Instagram ¿Por qué antes no lo hacían?. repasemos los romances que ha tenido Selena Gómez ¿Estará lista para intentarlo de nuevo?

The Weeknd

Este es su nombre artístico, pero en realidad se llama Abel Makkonen Tesfaye. Es un compositor canadiense y en enero de 2017 era novio de Selena.

La pareja era puro derroche de besos y abrazos, se veían mucho en restaurantes de Nueva York. Desde entonces estuvieron inseparables.

Justin Bieber es parte de los romances que ha tenido Selena Gómez

Formalmente esta pareja se separó en el año 2014, pero se han seguido viendo. Él ha estado muy preocupado por los cuadros de depresión de la cantante.

Bieber no ha podido resistirse a seguir hablando de la actriz, lo que en su momento generó un fuerte malestar en ella, que ya no quería saber nada sobre él.

DJ Zedd

Esto es, quizás, puro rumor, pero en el año 2015 hubo un fuerte “chispazo”. No fue suficiente como para prender la hoguera.

Después de colaborar en “I Want You to Know”, ya el fuego se había apagado.

Tomasso Chiabra

Cuando Selena cumplió 22 años, fue vista en varias ocasiones con él. Una fue en su yate y paseaban por la rivera francesa.

Los medios la captaron aferrada a los musculosos brazos de “Tommy” Chiabra, fundador de Royal Yacht Supplies, en St. Tropez durtante.

Taylor Lautner

La relación generó fuertes dudas en sus seguidores. Se les vio en el año 2009. Nadie sabe con seguridad si en verdad fueron novios.

David Henrie

¿Por qué no? Sus fans siempre pensaron que tuvo un romance con su compañero de reparto en Wizards of Waverly Place, David Henrie.

Entre ambos la química era muy visible, pero tampoco hubo confirmación de ambos sobre si hubo o no alguna relación.

