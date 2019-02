Guerra en la familia continúa, la esposa y hermana de Mauro Icardi se lanzan indirectas

Además de pasar por una difícil temporada con el Inter de Milán, Mauro Icardi atraviesa por una situación polémica entre su esposa y su hermana. la esposa y hermana de Mauro Icardi se lanzan indirectas.

Wanda Nara, esposa del delantero, y la hermana del jugador, Ivana Icardi, vuelven a generar polémica por mensajes entre ambas a través de las redes sociales.

No se pueden ver y se lanzan indirectas constantemente. Esta vez fue la esposa y representante del delantero de Inter quien lanzó un dardo contra su cuñada.

Y es que Ivanna ya le había declarado la guerra, pues la culpa de haber alejado al delantero de su familia.

Ivanna saltó a la fama por ser finalista de Gran Hermano 2016. En los últimos días, ha publicado constantes mensajes contra su cuñada por este conflicto.

“Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad 🤷🏻‍♀️ el que nada debe, nada teme no”, dijo.

— Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) February 7, 2019