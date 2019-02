La foto que confirma la presencia de BTS en los Grammy 2019

Una de las agrupaciones más esperadas durante la ceremonia de los Grammy 2019 son los surcoreanos de BTS y ya con esta fotografía se confirma su presencia.

La cuenta Twitter del Stapples Center, lugar donde se efectuará el masivo espectáculo, compartió por Twitter una fotografía con el orden de los asientos de algunos de los artistas invitados a la gala, donde se observa que los chicos de BTS estarán sentados nada más y nada menos que junto a Camila Cabello y detrás de la legendaria cantante country Dolly Parton.

Check out who @BTS_twt is sitting next to at the #GRAMMYs on Sunday! @bts_bighit @RecordingAcad pic.twitter.com/OQbDFAJlau

— STAPLES Center (@STAPLESCenter) February 7, 2019