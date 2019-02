Son muchos los riesgos que corre la esposa del príncipe de Harry y su hijo al tener una acompañante en su embarazo y el parto. Infecciones y hasta parto prematuro, los riesgos de Meghan Markle al contratar una duola.

El oficio de duola comenzó en la antigua Grecia y se dejó de practicar por incurrir en varias fallas de táctica y riesgos para la madre y su niño.

Para el año 2015, el Consejo General de Enfermería de España ya había advertido sobre la moda de volver a tener duolas en mujeres españolas. La realeza, encarnada en Meghan Markle, ha incurrido en esta práctica y ha generado polémica.

Parto prematuro por no detectar contracciones en la gestante, infecciones maternas en el postparto, son algunos de los riesgos.

También mala oxigenación del niño por aconsejar posturas erróneas en el parto, eclampsia si no se identifica una preeclampsia. Una información no veraz y sesgada puede hacer que la mujer no tome decisiones correctas.

¿Quién es la duola? Los riesgos de Meghan Markle al contratar una duola

Lauren Mishcon, una mujer de 40 años, madre de tres hijos quien ha compartido en varias ocasiones con los Duques.

Es nieta del propietario del bufete de abogados Mishcon de Reya, quienes en 1996 se encargaran de la separación legal de Lady Di y el Principe Carlos.

Su labor, según reseñan los medios, esta persona se encargará de darle apoyo emocional y suministrar información importante.

Al nacer el bebé, podrá hacer recomendaciones sobre qué hacer, pero hablará a través de su experiencia referente a la situación.

Meghan Markle está preocupada por que el embarazo y el parto salgan bien. Sin embargo, debe estar atenta a validar cuáles de sus recomendaciones son válidas en verdad.

Recordemos que una doula no está certificada. No tiene potestad de tomar acciones médicas. La realeza debe evaluar el gradod e influencia que ella podría tener sobre Meghan y en sus tomas de decisiones.

