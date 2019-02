Tonka Tomicic rectifica su comparación entre el robo de dinero y la pedofilia en la iglesia

Anteriormente les contamos sobre los dichos de Tonka Tomicic respecto al millonario sueldo del Obispo Durán en la Iglesia Evangélica. Estos ocurrieron durante el matinal "Bienvenidos", cuando los asistentes en el set debatían sobre la crisis que vive la institución.

"Prefiero que el obispo se quede con 30 millones a que sea pedófilo, a que sea abusador", dijo la también modelo.

En aquel momento intentaron interrumpirla, pero continuó: “Yo entiendo. Me parece que las dos cosas son condenables en parámetros distintos, pero siento que apuntar a un lado… qué pasa en el otro lado también".

"Tonka, con todo cariño y respeto, las dos cosas no son homologables”, le debatió Carlos Zárate.

Tonka Tomicic salió a rectificar sus dichos

En el momento la conversación no continuó, pero las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Cientos de mensajes criticando la opinión de la animadora llenaron Twitter en la primera hora y el nombre de la también modelo se posicionó como trending topic nacional.

Frente a ello, cuando aún estaban en vivo la animadora pidió un momento para disculparse y explicar el origen de la desafortunada frase.

"Me gustaría hacer una aclaración porque aveces una frase fuera de contexto puede sonar muy mal", comenzó diciendo.

"Quiero dejar súper claro y con total vehemencia que no avalo la situación del Obispo Durán", continuó Tomicic.

"Quizá no me expresé claramente. Lo que quise poner como punto en este conversación y que pienso que es muy importante es que no nos podemos escandalizar más por temas de eventuales fraudes económicos a temas de abuso infantil presentes en varias iglesias"

"Yo quiero una iglesia transparente. Yo quiero justicia para la iglesia y eso es lo que quise tocar y proponer en esta mesa", sentenció la animadora del matinal.

“Si hay un malentendido está súper aclarado", terminó diciendo para luego volver al tema que tenían pauteado.

Tonka aclaró sus dichos respecto al obispo Durán #Bienvenidos13 pic.twitter.com/d9jOWtdmEl — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) February 5, 2019