Si no lo sabías, estos son los premios Oscar más polémicos de la historia

Este 24 de febrero, se realizará la nonagésima primera entrega de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, pero esta vez vienen cargados de polémicas. Estos son los premios Oscar más polémicos.

A finales de agosto, La Academia sorprendió al mundo al retirar de sus premiaciones el renglón de Mejor Película Popular del Año.

Luego de una lluvia de críticas del público, los organizadores justificaron:

Kevin Hart, comediante y presentador, celebraba la invitación a ser presentador de los premios cuando llegó un duro golpe.

Las críticas lo envolvieron luego de que se recordaran unos tuits con comentarios homofóbicos. Mensajes en contra de la comunidad LGBTQ, publicados entre 2009 y 2011.

Tras estos señalamientos, decidió renunciar como host oficial, haciendo pública sus disculpas tanto por la renuncia inesperada como por sus mensajes.

A finales de enero, surgió una nueva controversia sobre las canciones nominadas y sus interpretaciones en vivo.

Los medios golpearon duramente que solo estarían en la gala los cantantes reconocidos de fama internacional, como Lady Gaga y Kendrick Lamer, ya que prometían una alta audiencia del evento.

La Academia no midió el impacto negativo de esta decisión, tuvieron que rectificar y sí estarán los cinco nominados en vivo.

En Twitter informaron su cambio de parecer: “'I'll Fight’, “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” y ‘The Place Where Lost Things Go”, estarán en escena para derrochar talento en los premios.