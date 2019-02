En los Oscar 2019 sí serán interpretadas las cinco mejores canciones originales nominadas

A finales de enero se había desatado una verdadera polémica porque solo dos de los cinco mejores temas originales, nominados a los Premios Oscar 2019, iban a ser interpretados en vivo. Pero sí serán interpretadas las cinco mejores canciones.

La información fue confirmada a través de la cuenta en Twitter de La Academia. Publicaron varios mensajes con detalles sobre las presentaciones:

2. This has been our favorite tweet of the day.

1. @IAMJHUD will perform the nominated song "I'll Fight" on the #Oscars !

Things we'd like to announce today:

Se había informado que solo estarían Lady Gaga y Kendrick Lamer por considerarlos “interpretes reconocidos”. Es un tema de aumentar la audiencia durante la transmisión.

De inmediato, sus seguidores, críticos y hasta actores no dudaron en apuntar a un ventajismo sobre los otros nominados. Culparon a La Academia por no dar la oportunidad de exponer sus talentos en los premios.

Spoiler Alert: "The Place Where Lost Things Go" from "Mary Poppins Returns" will be performed on the #Oscars.

BONUS SPOILER ALERT: It will be performed by a surprise special guest!

— The Academy (@TheAcademy) January 31, 2019