Zulemita arremete en contra de Cecilia Bolocco tras dichos sobre su padre: "Sinceramente no sé a qué quiere llegar"

Revuelo causaron en la prensa transandina las palabras de Cecilia Bolocco, quien criticó duramente a su ex pareja Carlos Menem luego de enterarse que se fue de vacaciones a Punta del Este, Uruguay.

"Carlos es un cara dura. Con este tipo de hechos familiares muestra su verdadera cara. Para salir de vacaciones, sus médicos y abogados consiguen los permisos necesarios, pero para ver a su hijo con un cuadro tan complejo como el que transitó, solo estuvo un día en Chile. Increíble", habría manifestado la ex Miss Universo, de acuerdo con los medios argentinos.

Pero la respuesta no tardó en llegar, y fue la misma Zulemita Menem, hija mayor del ex mandatario argentino, quien se refirió al tema en conversación con el programa Involucrados. "Está pasando lo mismo que pasó cuando nos enteramos del tumor que tenía Máximo en su cabecita. Me deja sin palabras. Me enteré por una periodista de Chile que nos llamó casi al mismo tiempo que ustedes", dijo.

Nueva Mujer Felipe Lasso se refiere al duro presente de Angie Jibaja: "Me duele mucho lo que sucede" El ex "Doble Tentación" habló en medio de la polémica que enfrenta la actriz por la custodia de sus hijos

"Yo sé que Máximo está en Estados Unidos, en las Islas Caimán. Sabíamos esto porque papá con el único que habló fue con Máximo a principios de enero para decirle que quería ir a Chile a visitarlo y él le dijo que estaban de viaje", agregó.

En ese sentido, acusó que las veces que su padre ha llamado para saber de su hijo, no ha tenido respuesta. "Sinceramente no sé a qué quiere llegar Cecilia. Es muy duro para mi padre", señaló.

"Yo no tengo ni idea si lo hace porque tiene un tema no resuelto con mi padre o si es porque es su forma de ser. No sé, sinceramente no la conozco (…) no puedo decir si lo hace con algún fin en especial, si es por el tema de los medios, porque es una persona mediática o si esto le sirve para algo", expresó.

Finalmente, Zulemita explicó que su padre sí ha tenido la intención de visitar a su hijo. "Es ridículo lo que están diciendo porque papá tuvo la intención de ir a Chile y después iba a ir a Punta del Este con nosotros. Y si no está… Qué iba a ir a hacer a Chile", cerró.

Te recomendamos: