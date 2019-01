Cecilia Bolocco reacciona ante las vacaciones de Carlos Menem: "Es un cara dura"

Molestia es la que habría generado en Cecilia Bolocco la noticia de que su ex esposo, Carlos Menem, viajó a pasar sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Varios medios publicaron fotografías del ex presidente argentino dando cuenta del hecho, lo que habría enfurecido a la ex Miss Universo.

Y es que al parecer, Cecilia considera que la situación es poco adecuada, dado que solo estuvo un día junto a su hijo Máximo cuando este fue operado de urgencia, luego que le diagnosticaran un tumor cerebral.

"Carlos es un cara dura. Con este tipo de hechos familiares muestra su verdadera cara. Para salir de vacaciones, sus médicos y abogados consiguen los permisos necesarios, pero para ver a su hijo con un cuadro tan complejo como el que transitó solo estuvo un día en Chile. Increíble", habría expresado de acuerdo con la prensa transandina.

En tanto, el abogado del ex mandatario de Argentina, Omar Daer, explicó a La Nación que "el doctor Menem tiene un permiso para salir del país junto a su familia y disfrutar de algunos días de vacaciones".

"Por el momento no puedo confirmar un viaje a Chile porque aún no me han solicitado el permiso", agregó.

