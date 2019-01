Esta es la versión de la chica que acusa a Chris Brown de violador: Fue brutal y violento

La chica involucrada en las acusaciones de violación contra Chris Brown habló a la prensa para contar su versión de los hechos.

La joven presentó una denuncia contra el artista norteamericano, por una presunta violación ocurrida la noche del 15 y de 16 de enero.

La revista Closer entrevistó a la joven de 24 años, quien culpó a Brown, al guardaespalda y a un familiar del artista de abusar sexualmente de ella.

"A través de un amigo que trabaja en Crystal (un club nocturno parisino, Ed). Este amigo me preguntó qué iba a hacer al día siguiente y si me gustaría conocer a Chris Brown. Dije que sí y al día siguiente, el martes, quedamos en el hotel Mandarin Oriental para reunirme con el rapero. En la recepción del hotel, me encontré con amigos de él y otras chicas. Subimos a su suite para recogerlo", dijo la modelo ante la pregunta de como conoció a Brown.

Sobre el abuso sexual

"Alrededor de las 4 de la madrugada deciden regresar al hotel. Quería ir a casa, pero alguien alrededor de Chris Brown, me tomó del brazo y me dijo: 'Vengan, vamos a pasar una buena noche'. Había dos camionetas Mercedes que estaban completas. Así que dije: "No hay lugar, me voy a casa". Allí me dijeron: "¡No, ven!", Y me metieron en el auto de Chris Brown con otra chica".

La chica cuyo nombre no fue revelado aseguró que en la suite del artista había alcohol y cocaína, además de un 15 chicas

"En un momento, voy al baño. Chris Brown me sigue y me atrapa por el brazo derecho. Me hace entrar en una especie de camerino. Cerró la puerta … Duró 25-30 minutos.Todavía es demasiado difícil para mí explicar en detalle lo que hizo, pero fue brutal y violento. Era amenazador y agresivo. Tuve mucho miedo. Una vez que terminó, abrió la puerta. Le dije que quería levantar mi celular e irme a casa. Chris Brown fue a ver a uno de sus amigos. Pensé que esta persona iba a acompañarme al guardaespaldas de mi teléfono celular, pero eso no fue lo que hizo". La modelo añade: "Me llevó a su habitación, cerró la puerta y también me maltrató. Ha sido lo mismo con el guardaespaldas …"

Nueva Mujer ¿Habrá reconciliación? Rihanna aparentemente responde a los comentarios de Chris Brown en su Instagram Chris Brown podría estar tratando de llamar la atención de su ex novia Rihanna.

Respuesta Brown

El artista luego de salir en libertad, se activó en Instagram, compartiendo imágenes.

El cantante también compartió una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de su marca Black Pyramid en su historia. Mostraba dos camisetas diferentes, con el texto "This Bitch Lyin "" escrito en ellas. También anunció en la edición de París la camiseta con una foto de la Mona Lisa, el texto en su lugar, "Esa perra Lyin".

Te recomendamos en video