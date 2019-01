Chris Brown fue arrestado por violación en París

El cantante Chris Brown fue arrestado en París por presunta violación, informó CNN.

Otras dos personas fueron arrestadas y aún están detenidas, acusadas de violación agravada y violación de narcóticos.

Se espera más información por parte de las autoridades judiciales.

Versiones del caso señalan que fueron detenidos luego de que una mujer de 24 años denunció que fue violada en la suite del hotel donde estaba hospedado Chris Brown la noche del 15 de enero de 2019.

La mujer y el cantante se habrían conocido en un club en los Campos Elíseos y luego fueron al hotel, donde Brown la habría asaltado sexualmente.

Chris Brown y las agresiones a Rihanna

El cantante de 29 años e intérprete de canciones como Loyal y Look at Me Now, tiene precedente por violencia de género.

En 2009, se declaró culpable de haber golpeado a su novia, la cantante Rihanna, hecho que le dio la vuelta al mundo al difundirse fotografías de la cantante con graves lesiones en el rostro.

Aunque quedó en libertad condicional pagando su delito, violó esta medida en 2013 al agredir a una persona en Washington, por lo que fue condenado a un año de cárcel.

Te recomendamos en video: