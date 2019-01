El mundo le aplaude a Roma, mientras los mexicanos la consideran "sobrevaluada"

México ataca Roma

México está dividido en opiniones, y los debates en redes sociales se han puesto intensos. Mientras está ese extracto de la población que celebra los éxitos de Alfonso Cuarón, otra parte de ellos están enojados porque consideran es una injusticia esa nominación.

Todo nació porque muchos no entendieron el objetivo de Roma. Una obra de arte, un mural que refleja un México de los años 70's. Una crítica sutil y al mismo tiempo muy fuerte sobre la desigualdad que existe en las diferentes esferas sociales.

Se refleja la pobreza, la desigualdad, el machismo, la lucha de ser mujer en México, y la opresión que siempre ha existido por parte del gobierno. Es rica en detalles, en historia, y sus actuaciones dentro del filme son impecables. Puede que no te haya gustado, pero no puedes demeritarla solamente porque tú no la disfrutaste.

Esto es lo que ha sucedido. Mientras los propios estadounidenses están llenos de curiosidad o mandado sus felicitaciones por el filme, muchos mexicanos están insultando a todo el cast. No tiene por qué agradarnos siempre lo que realizan, pero sí deberíamos saber aplaudir a aquello que está logrando victorias.

Alfonso Cuarón se merece todo nuestro respeto por atreverse a realizar una obra tan íntima y de forma tan genuina. Yalitza Aparicio por atreverse a volar más alto de lo que alguna vez soñó. Marina de Tavira por luchar tantos años dentro del medio del espectáculo y conseguir llegar hasta en donde está.

Son éxitos para ellos, pero esperanza para nosotros. Es el orgullo que todos deberíamos sentir, que alguien de nuestro país pueda representarnos de esa forma. Y si no nos da gusto, no nos gustó el filme, podemos guardarnos esos comentarios y no querer empañar la felicidad de otros.

