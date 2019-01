Todas las diferencias entre la serie "You" y el libro que cambian por completo la historia

La serie You, de Netflix ha cautivado a miles de espectadores con la interesante historia del psicópata Joe Goldberg, cuya obsesión lo lleva a hacer cosas terribles en nombre del "amor". Aunque la serie se basa en los libro de Caroline Kepnes, algunos aspectos de la historia cambian para hacer la narrativa visual más interesante, a continuación te decimos todas las diferencias que puedes encontrar entre el libro y la serie.

Los cambios en la serie You

Los vecinos de Joe

"Paco", su madre y su padrastro en realidad no existen en el libro, sino que fueron agregados para mostrar las distintas facetas del psicópata.

Benji

Aunque en el libro sigue siendo igual de narcisista, no es un asesino, en la serie Benji revela a Joe que mató accidentalmente a uno sus amigos, pero en el libro su único delito es ser un patán.

Beck

En el libro Beck no está tan indefensa como en la serie, ya que en la segunda, ella es representada como una estudiante de literatura que necesita un trabajo y que prácticamente no tiene dinero, pero en el libro ella no tiene que pagar renta pues vive en un departamento para graduados de Brown que estudian y el cual ganó escribiendo un ensayo.

Annika

La amiga "influencer" de Beck tampoco existe en el libro y sus amigas casi nunca hablan con Joe, tampoco son amigas de Peach, pues ella y Beck siempre salen solas.

Candace

En el libro Candace es la ex novia de Joe y no llega a sobrevivir la obsesión del protagonista, sin embargo al final de la serie hace una aparición revelando que continúa con vida y que veremos más de ella en la segunda temporada.

Amy Adam

Si este nombre no te suena, es por que no aparece en la serie, al final del libro no es Candace, sino Amy quien entra en la librería en busca de trabajo y quien se convertirá en la siguiente víctima de Joe.

Peach

En el libro, Peach es muy diferente al personaje de la serie, ya que no sospecha de Joe y nunca lo confronta, sin embargo si muere en las manos de él, solo que en lugar de matarla en su casa de descanso, lo hace en la playa y después envía un mensaje desde su celular a Beck, al final arroja su cuerpo al océano y nadie nota su desaparición por varias semanas.

La caja de Joe

La caja en la que Joe guarda todos los objetos de Beck, así como la evidencia de sus crímenes, no está sobre el techo del baño, sino en un hoyo en la pared al que Beck tiene que entrar para encontrarla, pero a diferencia de la serie, en el libro ella no descubre así a Joe, ya que la caja no contiene evidencia de sus asesinatos, solo la ropa interior. De hecho Beck muere sin saber que su novio fue quien mató a Peach, Benji y Candace.

