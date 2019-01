Paty Maldonado por Festival de Viña: "Yo creo que la Tonka debió ser la animadora"

El pasado jueves se dio inicio al esperado Festival de Las Condes, evento que se extendió por tres días y que contó con la animación de Tonka Tomicic y Pancho Saavedra. Las reacciones no se hicieron esperar, y este lunes, Paty Maldonado entregó sus propias impresiones en su programa Sin Límite de Radio Agricultura.

Allí, tanto Raquel Argandoña como su compañera destacaron la labor realizada por la animadora del matinal Bienvenidos de Canal 13. Sin embargo, fue esta última quien encendió la polémica tras asegurar que Tonka debería haber animado el Festival de Viña.

"Tonka, por lejos, está para los grandes festivales. Es demasiada prestancia que tiene ella. No es que un festival sea más o menos, cada lugar tiene su cuento. Yo creo que la Tonka debió ser la animadora del Festival de Viña del Mar", señaló.

Eso sí, aclaró que "no estoy diciendo que la María Luisa Godoy no está para el Festival de Viña. Estoy diciendo que la Tonka era para el Festival de Viña".

Recordemos que hace un tiempo, Paty Maldonado manifestó sus dudas frente al rol de María Luisa Godoy como animadora del espacio y señaló que "le falta peso".

"No es por nada. Yo sé que va a causar polémica esto y todo lo demás, pero yo encuentro que la animadora de Viña, la María Luisa Godoy… Me cae bien, yo no puedo decir que no, una chica que conozco yo. Encuentro que es mucho… Encuentro que el Festival de Viña del Mar no es cualquier Festival", argumentó.

"A lo mejor me sorprende, pero tengo derecho a decir que tengo aprehensiones. Porque encontré que estuvo medio debilita. A lo mejor va a subir al escenario y lo va a llenar", agregó.

