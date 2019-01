“No te quedes callada”: Yalitza Aparicio comparte el emotivo consejo que le cambió la vida

Yalitza Aparicio vivió uno de los momentos más importantes de su carrera la noche del 13 de enero al asistir a los Critic's Choice Awards, en los que Roma ganó las ocho categorías a las que estaba nominada, pero más allá de los premios, fue una noche especial, pues en esta entrega se le vio mucho más cómoda y desenvuelta ante los medios.

Yalitza Aparicio y el consejo que jamás olvidará

A pesar de su personalidad introvertida, Yalitza ha aprendido a usar su voz sin importar las barreras culturales y de lenguaje, todo gracias al consejo de su hermana que le cambió la vida y que ha aplicado hasta hoy cuando se encuentra frente una cámara.

En una entrevista con Deadline, Yalitza confesó:

"A veces cuando estoy rodeada de muchas personas, me pongo nerviosa, tiemblo, pero siempre recuerdo lo que mi hermana me dijo: "No te quedes callada, habla, di cosas… Si estás frente a una audiencia y te sientes nerviosa, no mires a sus ojos, mira por encima de sus cabezas y así no estrás tan nerviosa" Y eso es lo que intento hacer aunque aun no lo he dominado.

En su trayecto, la mexicana ha contado con el apoyo se su familia y su hermana continúa motivándola todo el tiempo:

"Con todo lo que ha pasado (mi hermana) siempre me dice: "Felicidades, sigue trabajando"

