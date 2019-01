Por estas razones el controversial video de Lady Gaga con R. Kelly nunca se publicó

La cantante Lady Gaga anunció que su canción en dueto con R. Kelly iba a ser eliminada de sus plataformas digitales, luego de las numerosas acusaciones que recibió el artista de R&B por abuso sexual.

Do What U Want era el nombre del tema entre Gaga y R. Kelly que fue producida por DJ White Shadow y compuesta por la misma cantante estadounidense.

El sencillo fue muy alabado por la crítica y pertenencía al tercer álbum de Gaga llamado Artpop.

El video musical fue dirigido por el controversial fotógrafo Terry Richardson quien al momento de la postproducción del video, estalló un escándalo de abuso sexual en su contra.

Pequeños vistazos del video

La producción audiovisual nunca se publicó, únicamente salio a la luz publica un pequeño preview que mostraba escenas muy subidas de tono de Gaga desnuda envuelta en papel periódico y simulando tener relaciones sexuales con alguien.

No podemos proporcionar un enlace al video original para este video, ya que nunca se publicó, excepto el clip de 30 segundos que se filtró a TMZ.

Cuando Lady Gaga retrasó inicialmente el video para su éxito en 2013, se atribuyó la demora a los problemas con limitaciones de tiempo para grabar el video en sí.

Más tarde se reveló que el video no solo fue coprotagonizado por Kelly, que no es ajeno a los escándalos sexuales, sino que también fue dirigido por Terry Richardson, quien tuvo que responder a múltiples reclamos de conducta sexual inapropiada en los últimos años.

En el video, Gaga actúa como la paciente de Kelly, quien le dice: "Te estoy sometiendo, y cuando te levantes, estarás embarazada". No es de extrañar entonces, que una fuente anónima más tarde le dijo al New York Post que el video era "literalmente un anuncio de violación".

Richardson, quien filmó el video de Miley Cyrus"Wrecking Ball", compartió una fotografía de Lady Gaga y R. Kelly en el detrás de escena del video que nunca salió.

"dirigido por Mí … ¡¡muy pronto !!" , escribió.

No está en ningún portal de videos

En Youtube no se encuentra los 30 segundos de adelanto del videoclip. Luego de que se endurecieron las reglas de copyright en la plataformas de video, el audiovisual fue eliminado automáticamente. Ahora con los anuncios de Gaga es más complicado que salga a la luz publica.

Nueva Mujer FOTO: Esta selfie en la que aparece Selena Gomez demuestra que está feliz y radiante Un pilar fundamental en todo este proceso de recuperación ha sido su familia y sus amigas

Acusaciones contra R. Kelly

El cantante de R&B es acusado de abuso sexual por varias mujeres que se pronunciaron en un documental llamado Suviving R. Kelly.

"Creo que está claro cuán explícitamente retorcí mi pensamiento en ese momento", escribió Gaga, señalando que no volvería a trabajar con Kelly. "Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando era joven como por no hablar antes.

Nueva Mujer La sexy lencería de Rihanna que podrás usar en San Valentín Rihanna le dio a los fans un vistazo en su Instagram

Te recomendamos en video