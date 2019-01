Lady Gaga retira una de sus canciones de iTunes para apoyar a las víctimas de abuso sexual

Lady Gaga finalmente decidió hablar sobre su ex compañero de dueto, R. Kelly, quien está bajo un renovado escrutinio por años de acusaciones de abuso sexual tras una nueva serie de documentales.

En una declaración prolongada compartida en sus cuentas de redes sociales el jueves temprano, la galardonada cantante y actriz se disculpó por colaborar con Kelly en una canción de 2013 titulada "Do What U Want" y se comprometió a retirar la pista de iTunes y los servicios de transmisión.

"Creo que está claro cuán explícitamente retorcí mi pensamiento en ese momento", escribió Gaga, señalando que no volvería a trabajar con Kelly. "Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando era joven como por no hablar antes".

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

El anuncio de Gaga se produce después de que se enfrentara a una creciente presión en las redes sociales para condenar a Kelly, quien fue el foco reciente de una documental de Lifetime dividido en seis partes llamado "Surviving R. Kelly". La serie, que presentaba relatos apasionantes de mujeres que dijeron que el famoso cantante de R&B abusó de ellas, ha reavivado el interés en las acusaciones, lo que ha llevado a los fiscales de Illinois a pedir que se presenten posibles testigos o víctimas, informó Elahe Izadi de The Washington Post. Kelly también podría enfrentarse a una investigación en Georgia, informó CNN. El cantante de "I Believe I Can Fly" ha negado las acusaciones.

"Estoy detrás de estas mujeres al 1000%, créalas, sé que están sufriendo y con dolor, y siento firmemente que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio", escribió Gaga en su declaración, calificando las acusaciones de "absolutamente horribles e indefendibles".

Desde la madrugada del jueves, la disculpa ha recibido más de 96,000 "me gusta" y más de 25,000 retweets en Twitter.

En la declaración del jueves, Gaga explicó que como víctima de agresión sexual, ella había "hecho la canción y el video en un momento oscuro de mi vida", y agregó: "Mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enojada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi propia vida".

Ella continuó: "Si pudiera regresar y hablar con mi yo más joven, le diría que se someta a la terapia que tengo desde entonces, para poder entender el confuso estado postraumático en el que estaba, o si la terapia no estaba disponible para mí ni para nadie en mi situación, entonces que buscara ayuda y hablar de la manera más abierta y honesta posible sobre lo que hemos pasado".

Gaga notó que no estaba tratando de usar la disculpa para "poner excusas" y prometió actuar "Hasta que te pase, no sabes cómo se siente", escribió. "Pero yo no sé cómo me siento ahora".

