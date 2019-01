Así fue la inesperada visita de Bad Bunny y René Pérez al gobernador de Puerto Rico

View this post on Instagram

Acá listos pa Gobernar 🍺 Sin dormir logramos entrar a fortaleza para hablar sobre opciones de como resolver el crimen en la isla, educación, la junta de control fiscal, la auditoría, la deuda y nos ganamos un café ☕️ Gracias @ricardorossello por abrirnos las puertas pa escucharnos. 🇵🇷 @badbunnypr 🙏 Without any sleep we managed to get inside the house of the governor of Puerto Rico to talk about options for how to solve crime on the island, education, The Financial Oversight and Management Board, auditing the debt and we won a coffee ☕️ Thank you @ricardorossello for being accessible and for listening to us 🇵🇷 @badbunnypr 🙏