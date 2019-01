Alejandro González Iñárritu demuestra su apoyo a Eugenio Derbez con un conmovedor mensaje

Alejandro González Iñárritu, director de "Birdman", dejó claro que apoya todo el talento mexicano que lucha por sobresalir en Hollywood durante una entrevista en la cual reconoció el talento del comediante Eugenio Derbez.

El ganador del Oscar en cuatro ocasiones comentó a "De primera mano" que él ha disfrutado en muchas ocasiones de sus proyectos.

"Me he reído muchísimo con los programas que tenía aquí en la televisión Eugenio… Me parece un tipo talentosísimo y me da mucho gusto que esté triunfando, en la manera que él tiene que triunfar, haciendo lo que él sabe hacer y haciéndonos reír y haciendo sentir a la gente bien, y me da mucho gusto que esté triunfando por ahí”