Casa utilizada para grabación de Bird Box ahora es una atracción turistica

El último éxito de Netflix, Bird Box, protagonizado por Sandra Bullock y Sarah Paulson, se apoderada cada vez más de Internet.

Según TMZ, la casa que el personaje de Bullock y sus dos jóvenes co-estrellas utilizan para esconderse de una fuerza maligna invisible se ha convertido en una atracción turística.

El espacio donde se realizó la grabación está ubicada en el suburbio de Los Ángeles en Monrovia, la residencia ahora atrae a un sinfín de espectadores, aproximadamente un puñado todos los días durante las últimas dos semanas, incluso en Navidad, dijo el propietario de la vivienda.

Mientras que buscar la casa de un perfecto desconocido puede parecer extraño, no es la cosa más loca que han hecho los fanáticos de Bird Box.

El miércoles, un mensaje publicado en la cuenta de Netflix en Twitter advirtió a los fanáticos que tomaron el llamado #BirdBoxChallenge, para el cual las personas han estado saliendo y haciendo cosas en su casa con los ojos vendados, como hacen los personajes a lo largo de la película.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGA MISMO CON ESTE DESAFÍO DE LA CAJA DE AVES. "No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor, pero Boy and Girl solo tiene un deseo para el 2019 y es que no terminas en el hospital debido a los memes", escribió el servicio de transmisión, haciendo referencia a los dos niños. Personajes de la película que el personaje de Bullock llama Boy and Girl.