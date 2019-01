¿Por qué se llama así? Paloma Mami cuenta la verdad detrás de su nombre artístico

Es la artista chilena del momento. Paloma Mami se ha convertido en todo un fenómeno musical y todo gracias a su single "Not Steady", que la puso entre las artistas más escuchadas del país.

La joven de 19 años se dio a conocer en el programa "Rojo: el color del talento" de TVN, en el que estuvo solo dos semanas antes de retirarse voluntariamente. Esto, con el fin de poder realizar su música, lo que resultaba imposible debido al contrato que mantenía con el programa.

La cantante habló sobre el tema durante una transmisión en vivo en Instagram, en donde señaló que "no me gustó el contrato y era". Pero eso no fue todo, ya que también contó la verdad detrás de su nombre artístico.

"Muchas personas que me siguen y conocen, saben que amo a Drake. Soy como súper fan de Drake y él en su Instagram se tiene como @champagnepapi. Entonces, cuando me hice el Instagram, no sabía como ponerme y me inspiré con su nombre", dijo.

Actualmente, Paloma Mami se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas de Chile. Sus singles "Not Steady" y "No te enamores" suman más de 28 millones de reproducciones en Spotify y figuran en la lista de Éxitos Chile de la misma plataforma musical.

Además, ambos videos suman cerca de 29 millones de reproducciones en YouTube, en donde aparece primera en las tendencias.

Recordemos que la cantante se convirtió en la primera chilena en firmar un contrato con Sony Music US Latin. "Está más que lista para que la descubra el mundo", dijo el presidente de la casa discográfica, Nir Seroussi.

