Los mejores memes del cambio de look de Maluma

El cantante Maluma ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica, esta vez por el drástico cambio de look que mostró orgulloso a través de su Instagram, el cual provocó burlas en redes sociales, y es que no se trató de un extravagante outfit, como acostumbra, sino de una nueva cabellera rubia que provocaría la envidia de Kurt Kobain. A continuación te mostramos los mejores memes del nuevo look de Maluma.

Al ver su nuevo look algunos usuarios se preguntaron de dónde habría sacado la inspiración…

Nueva imagen de maluma pic.twitter.com/Al9vpB9RFY — Jorge ballesteros (@Jorgeba08271737) October 21, 2018

Otros aseguraron que algunas famosas no estarían felices con el plagio hacia su imagen…

Ahora Maluma está rucia, estoy tratando de ver las diferencias con Dua Lipa y me cuesta 👀✨ pic.twitter.com/sejQPf27UG — ˙ ͜ʟ˙ (@pipodiaz) October 21, 2018

E incluso algunos famosos que ya habían impuesto moda con el rubio desde hace años…

Maluma, la evolución de Cristian Castro. pic.twitter.com/IKTchkDdZZ — Agustín Capsala (@AgustinCapsala) October 21, 2018

Maluma anda rubio ❤️ si también le das pic.twitter.com/bH0WEtFd27 — Helen_Amélie (@Helen_ceo) October 21, 2018

O ¿Será que en realidad se haya inspirado en María José de La Casa de las Flores?

Ay-Ma-lu-ma-¿Por-qué-e-res-a-sí?

Creo que Maluma ya tiene su disfraz para Halloween. 🤔 pic.twitter.com/nLqwP8LSh4 — Alfredo (@HobbitDeRaza) October 21, 2018

Como siempre, Los Simpsons atinados en sus predicciones…

Maluma puedes enseñarnos a hacer el amor? pic.twitter.com/6poB9esWrt — Bearcito (@LuisPortaDm) October 21, 2018

Hasta puso a temblar a algunas divas latinas…

#Maluma siguiendo los pasos de Shakira: ya es oficialmente internacional y rubia pic.twitter.com/BdO1EVq0ve —  Aquí soy Pepe (@iPepeMx) October 21, 2018

¡Gracias Maluma por tanto meme!

