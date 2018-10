Abogado de Cristiano Ronaldo habló con policías de Las Vegas y terminó "satisfecho"

El caso de violación que ha enmarcado la vida reciente de Cristiano Ronaldo parece estar girando a su favor. El abogado del portugués, Peter Christiansen, se trasladó hasta Las Vegas para tratar con los detectives e investigadores que lleva la situación de Kathryn Mayorga. Los resultados, según él, son bastantes positivos.

"Parecía satisfecho con lo que vio de la policía", expresó el diario Correio de Manha. El medio apuntó que Christiansen está cada vez más convencido de que todo acabará en la inocencia del futbolista. Ronaldo se enfrenta a una acusación por violación presuntamente ocurrida en 2009. La modelo norteamericana Kathryn Mayorga formalizó la denuncia hace unas semanas, motivada por el movimiento Me Too, en pro de no ocultar las agresiones sexuales.

Pese al caso, 'CR7' no ha modificado su modo de vida: continúa jugando al fútbol y disfrutando con su familia, tal como lo demostró con una imagen en Instagram que superó los 8 millones de "likes".

La investigación tomó su momento más crucial luego de que el diario alemán Der Spiegel difundiera un documento donde Cristiano Ronaldo compraba el silencio de Mayorga, a cambio de 375 mil dólares. "Cristiano no niega que aceptó celebrar un acuerdo, pero las razones que lo llevaron a hacerlo están, como mínimo, siendo distorsionadas. Ese acuerdo no representa de modo alguno una confesión de culpa", dijo el defensor del jugador de 33 años.

Christiansen tuvo como primer impacto desmontar los documentos publicados, criticando su veracidad. "Los documentos que supuestamente contienen declaraciones del señor Ronaldo y fueron reproducidos en la prensa son puras invenciones", dijo. El abogado alegó que un hacker los robó para alterarlos.

Lo negativo para Ronaldo en el caso es la pérdida de sus ganancias por patrocinio. La marca 'Nike', que sostiene un contrato vitalicio con el futbolista, es la que parece más afectada. Sin embargo, los giros que ha dado el caso parecen ir recuperando la reputación de Cristiano.

