¡Deslumbrante! Así fue la celebración del 30 cumpleaños de Gredmarie Colón

View this post on Instagram

🎂🎉🎈30’s Bday Party 🎈 🎉🎂 Amorrrrr las palabras nunca podrán expresar lo inmensamente agradecida q estoy por todo lo que hiciste para regalarme una noche mágica e inolvidable ✨❤️ @fredito_mathews en definitiva GRACIAS por el mejor cumpleaños ever…gracias por todos los detalles de verdad que te arrastraste bb…no pude haberla pasado mejor. Gracias a todos los que llegaron para celebrar mis 30 🎉🎉🎉🎉 Se pasó de showwww en @musapuertorico con @algareplena y el standup de @elgranluisin que mucho me reí 🤣 Mi melena: @judymodelmodel H & M : @arquimidesg Vestido: @innovacorsetry Accesorios: @sumaqsilver Fotos: @ricardojperezphotography Decoración: @eventosdydpr Bizcocho: @_my_cakeke_planner_events Hoy siiii es el día oficial de mi cumpleaños 🎂 7•10•88 🎂 #bdaygirl #30neverlookedsogood #grateful #blessed