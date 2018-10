¡Con abrazo y todo! Así fue el encuentro de JLo y su expareja Diddy en Las Vegas

El show de Jennifer López en Las Vegas sigue dando de qué hablar. Tras el revuelo mediático que causó el vestido de más de 1.000 dólares que lució su hija Emme, una nueva anécdota salta a la luz: el encuentro con su exnovio, el rapero Diddy, que incluyó un tierno abrazo.

Y es que al notar su presencia en primera fila, la "diva del Bronx" no dudó en saludarlo desde el escenario. Pero no todo quedó allí. Según US Hola, la boricua intercambió palabras con Diddy luego de su actuación y finalizó la escena con un abrazo. La imagen sigue volando en las redes sociales.

"All I Want Las Vegas" es el nombre del evento ofrecido por JLo, el pasado fin de semana. La cantante ofreció un brillante concierto al que asistió su novio Alex Rodriguez, así como los hijos de ambos.

Un viejo amor de JLo

Jennifer López, de 49 años, y Diddy tuvieron una relación durante los años 90. De hecho, ambos vivieron un momento muy controversial en diciembre de 1999, cuando fueron detenidos e involucrados en una balacera ocurrida en un club nocturno de Nueva York.

Casi dos décadas más tarde se reencuentran. Tras su noviazgo con Diddy, JLo se emparejó con Ben Affleck y sostuvo un matrimonio de varios años con el salsero Marc Anthony.

