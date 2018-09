Teoría sobre Raquel adquiere cada vez más fuerza en 'Verdades Ocultas'

En los últimos capítulos de 'Verdades Ocultas', hemos sido testigos de cómo Raquel, gemela de la fallecida 'Bombi', llegó a la historia de Nueva Esperanza.

En el capítulo del miércoles, Raquel no tuvo otra opción que decirle a Mario que era la hermana de Gladys, y no su esposa (pues él las confundió), y que no se veían hace más de 20 años.

En ese momento, ella se entero de que su gemela había fallecido, lo que a ella la dejó bastante afectada. Fue por eso que le dijo a Samuel que no podía seguir realizando lo que le había pedido, pues el pasaje tenía un significado para ella y su pasado.

Además, se confirmó un hecho que varios televidentes sospechaban: Raquel y Mario tuvieron un romance hace veinte años, lo que hace que la teoría de que la verdadera madre de Roxy sea ella y no Gladys adquiera más fuerza.

Vieron… vieron… vieron…

la Roxana es hija de la Bombi.2 y el "Señor Calvillo"!!!

#VerdadesOcultas pic.twitter.com/DBRbQa6uus — Anubis Elisset 🇨🇱 (@Oasica) September 26, 2018

Roxy hija de la hermana de Bombi ? No me parecería raro en esta teleserie #VerdadesOcultas — Francisco 🐺 (@Panchowonka) September 26, 2018

La gemela será la mamá de la Roxy o na que ver? #VerdadesOcultas — P a z k ♍ (@ipikehr) September 26, 2018

Osea q la roxi ea hija dela gemela ? #VerdadesOcultas — cesar (@tegusta_mucho) September 26, 2018

#verdadesocultas la Raquel le dijo al Pelao hace 20 años que me conoces. La edad de la Roxy. Osea le chantó una guagua a la Raquel y su esposa. La Raca le regalo la guagua a la Gladys y la crio como su hija. Ahora en tres meses mas sabran que Javiera y Roxy son hermanitas — Tesoro (@Claudito_Andre) September 25, 2018

Si la teoria de que Roxy es hija de la hermana gemela malvada de la Bomby con el papá de Javiera…. eso explicaria lo toxica que es la pinche Roxy #verdadesocultas — Isa Hope♥ (@IsamarBecerra) September 21, 2018

#VerdadesOcultas apuesto que la Roxy es hija de Raquel y el papá de la Javi! 😂 — ______cco (@camilocalixtohz) September 26, 2018

