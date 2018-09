Don Francisco alza la voz tras denuncia de Natalia Valdebenito por abusos en "Sábado Gigante"

Siguen las repercusiones tras las declaraciones de Natalia Valdebenito, quien aseguró que se cometieron abusos durante el tiempo en que participó del Clan Infantil de "Sábado Gigante".

"Fue como bien fuerte la experiencia en el Clan Infantil por varios motivos. Pasaron cosas que obviamente a todos los niños nos dejaron medio ‘no quiero más esto’", dijo la comediante en entrevista con CNN Chile.

"Pasaron cosas que tienen que ver con la seguridad de los niños. No la mía, por eso también me cuesta meterme en ese tema. Yo lo denunciaría, pero yo no soy la involucrada de manera directa", sostuvo.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que sus palabras llegaran a oídos del emblemático rostro del espacio, Mario Kreutzberger, quien fue consultado por el tema en "Mucho Gusto". Allí, el animador dijo no tener conocimientos de los casos denunciados, y señaló que "no se ha dicho específicamente qué pasó".

Sin embargo, explicó que "en cuarenta años tiene que haber habido alguna dificultad", pero "yo nunca supe de algo muy grave".

Eso sí, Don Francisco aludió a un episodio del que sí tuvo conocimiento. "Me imagino que una mamá se enojó con un camarógrafo o con un productor o un niño se enojó con otro niño y consideró que fue perjudicado. Eso es lo que conozco", dijo.

Finalmente, enfatizó en que "no hay ninguna acusación. Hay una cosa que no está clara y le están dando más de lo que corresponde".

