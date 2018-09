Natalia Valdebenito desclasifica episodios de abuso en "Sábado Gigante"

Impacto causaron las palabras de la comediante Natalia Valdebenito, quien afirmó haber presenciado casos de abuso en "Sábado Gigante" durante una entrevista con CNN Chile.

En medio de la conversación, la actriz habló sobre su paso por el programa en el que participó como integrante del Clan Infantil a los 10 años de edad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los desconocidos episodios de abuso que aseguró ocurrían dentro del espacio.

"Fue como bien fuerte la experiencia en el Clan Infantil por varios motivos. Pasaron cosas que obviamente a todos los niños nos dejaron medio ‘no quiero más esto’", dijo.

Te puede interesar:

Además, la humorista aclaró que pese a no ser víctima directa de estos atropellos, sus compañeros tuvieron una experiencia totalmente distinta.

"Pasaron cosas que tienen que ver con la seguridad de los niños. No la mía, por eso también me cuesta meterme en ese tema. Yo lo denunciaría, pero yo no soy la involucrada de manera directa. Pero sí soy involucrada de manera indirecta al vivir esto igual", señaló Natalia Valdebenito.

"Me parece que son las personas las que tienen que hacerse cargo. ¿Cómo yo le puedo lanzar esa bomba también a esa persona? Él tal vez no quiere decir nada en este minuto", reflexionó.

Y aunque no dio los nombres de los involucrados, sí dijo haber sacado lecciones del asunto. "Aprendí muy chica el cuidado que tenemos que tener (…) desde ahí le tengo una tirria al poder", sostuvo.

Te recomendamos: