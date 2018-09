El emotivo mensaje del esposo de la 'Bomba', Adriana Sánchez, por su cumpleaños

View this post on Instagram

Feliz Cumple al amor de mi vida, mi princesa bella que alegra cada uno de mis días! Mi mejor amiga, mi compañera, mi motor. Te amo mucho y te deseo lo mejor para este año! Que Dios te bendiga y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Que el siempre sea el centro de nuestras vidas! Te amo @adrianasancheztv y se que este año será de muchos éxitos para tu vida porque Dios va delante de ti dirigiéndote y cuidándote! Gracias por la hermosa familia que me has regalado. Viva la santa!!! 🎉 🎂🦄